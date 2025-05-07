"Може погрожувати": як Китай використовує Росію у протистоянні з Трампом

Китай підтримує Росію у війні проти України, але обережно. Припинення війни може посилити позиції Москви в Європі, що невигідно Пекіну, адже це зміцнило б вплив США.

Тому Китай використовує загрозу розпаду Росії як важіль тиску на американського лідера Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив екссекретар Польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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Яка роль Росії у протистоянні США та Китаю

За словами Кульпи, політика Китаю щодо Росії має двоякий характер. З одного боку, можна говорити про стратегічну підтримку: без Пекіну Москва навряд чи могла б продовжувати війну проти України.

З іншого – припинення війни може вивільнити російські сили, що в Європі може сприйматися як загроза. Це ж, своєю чергою, сприяло б посиленню залежності європейських країн від США, що є небажаним для Китаю.

Китай намагається утримувати Європу на однаковій відстані між собою та Сполученими Штатами, використовуючи помилки, допущені адміністрацією Дональда Трампа.

Дійсно, Китай зараз допомагає Росії, але питання полягає в тому, наскільки довго він буде готовий це робити, зважаючи на глибоку фінансову, економічну, соціальну та політичну кризи в самій країні-агресорці.

Ймовірність того, що Пекін буде повноцінно фінансувати Москву, досить низька. Водночас Китай прагне уникнути розпаду Росії, але найбільше в цьому зацікавлені самі Сполучені Штати.

Китай може цинічно використовувати загрозу розпаду Росії як інструмент тиску на США, щоб тримати їх на відстані – це давня стратегія Пекіна,

– зазначив Пьотр Кульпа.

Китай намагається "розпилювати" конфлікти, створюючи умови, у яких США не можуть ефективно втручатися. Співпраця між Пекіном та Москвою працює переважно в один бік – на користь Китаю. Росія щодня опиняється в дедалі більшій залежності.

Дональд Трамп зрозумів, що без згоди Сі Цзіньпіна Владімір Путін не може брати участь у жодних переговорах, якщо вони передбачають обмеження китайських інтересів або підвищення ризиків для Китаю.

До речі, Сі Цзіньпін відвідає Москву з 7 по 10 травня. Окрім участі в параді, він обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства та підпише деякі документи.