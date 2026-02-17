Нові квартали замість живих синів: КНДР монетизує союз з Росією, – Reuters

У столиці КНДР пафосно відкрили новий житловий масив для родин військових, які загинули під час "закордонних операцій". У церемонії особисто взяв участь Кім Чен Ин, намагаючись подати масові втрати як прояв героїзму.

Росія продовжує використовувати Північну Корею для війни в Україні. Про це пише Reuters.

Що відомо про відкриття нового житла у КНДР для загиблих?

У Пхеньяні відкрили новий елітний житловий район для сімей військових КНДР, які не повернулися із так званих "закордонних операцій".

Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що нові будинки мають символізувати "дух і жертву" загиблих солдатів та дозволити їхнім родинам пишатися втратами. Водночас західні джерела зазначають, що йдеться про військових, яких Пхеньян відправляв на бік Росії у війні проти України.

За оцінками розвідок, до Росії могли направити близько 14 тисяч північнокорейських військових, з яких понад 6 тисяч уже загинули. Натомість режим Кіма отримує фінансові транші та технології, які використовують, зокрема, для показових проєктів у столиці.

У ЗМІ зазначають, що відкриття району є частиною масштабної пропагандистської кампанії напередодні дев'ятого з'їзду Трудової партії Кореї. Таким чином влада КНДР намагається продемонструвати внутрішній "успіх" стратегічного партнерства з Москвою, приховуючи реальну ціну цього союзу.

Що відомо про співпрацю КНДР та Росії?