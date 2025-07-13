Скільки боєприпасів КНДР вже передала Росії: підрахунки розвідки Південної Кореї

Північна Корея продовжує підтримувати Росію у війні з Україною та не припиняє постачання артилерійських снарядів. КНДР передала вже понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 міліметри.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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Як КНДР допомагає Росії?

У виданні посилаються на коментар Управління воєнної розвідки Південної Кореї на запит одного з членів парламенту країни від опозиції. Там ідеться, що станом на зараз КНДР, імовірно, поставила близько 28 000 контейнерів зі зброєю та боєприпасами.

Якщо рахувати у перерахунку на окремі 152-міліметрові снаряди, кількість переданих снарядів, ймовірно, перевищила 12 мільйонів,

– пояснили розвідники Південної Кореї.

Журналісти нагадали, що з жовтня 2024 року КНДР передала Росії як звичайне озброєння, так і приблизно 13 000 військовослужбовців для підтримки збройної агресії Москви.

Північна Корея, ймовірно, надішле додаткові війська до Росії у липні або серпні. Російські ЗМІ повідомляють, що КНДР має направити до Курської області 5 000 військових будівельників і 1 000 саперів для участі у відновлювальних роботах.