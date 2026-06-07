Остаточне рішення: в КНДР заявили, що країна не відмовиться від ядерного статусу

Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон заявила, що КНДР ніколи не відмовиться від свого статусу ядерної держави та не терпітиме жодних загроз.

Про це повідомляє Reuters.

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Як у КНДР ставляться до ядерного статусу?

Заява Кім Йо Чжон пролунала на тлі майбутнього візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Північної Кореї – це стане його першою поїздкою до КНДР за майже сім років.

У Міністерстві закордонних справ Китаю вже підтвердили, що під час візиту Сі Цзіньпін проведе переговори з Кім Чен Ином, сторони планують обговорити стан і перспективи двосторонніх відносин.

Тим часом Кім Йо Чжон назвала "неправдивими" заяви про нібито домовленості між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом щодо денуклеаризації під час травневого саміту.

Політика безперервного зміцнення ядерного стримування для самозахисту, оголошена главою держави, є незворотним і остаточним рішенням, яке має виконуватися безумовно,

– сказала вона.

На початку тижня Північна Корея також представила новий завод із виробництва ядерних матеріалів, а Кім Чен Ин закликав до "експоненційного" розширення атомного арсеналу країни. Аналітики зазначають, що новий об'єкт зі збагачення урану, ймовірно, має зміцнити переговорні позиції Пхеньяна напередодні саміту з лідером КНР, а також обґрунтувати прискорення ядерного нарощування.

Кім Чен Ин також відвідав великий завод боєприпасів і наказав збільшити виробничі потужності ракетної галузі країни у 2,5 раза протягом наступних п'яти років.

До слова, наприкінці травня Північна Корея провела випробування нової системи запуску легких багатоцільових ракет та тактичних крилатих ракет залпового вогню із елементами штучного інтелекту.

За наявною інформацією, нова крилата ракета може вражати цілі на відстані до 100 кілометрів із високою точністю.