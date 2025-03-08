"Це буде серйозна загроза": Північна Корея презентувала свій перший ядерний підводний човен

КНДР представила свій перший ядерний підводний човен. Однак наразі він ще перебуває в процесі будівницьва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що відомо про підводний човен КНДР

Державні ЗМІ КНДР оприлюднили фото на яких зображено "стратегічний керований ракетний підводний човен з ядерною енергетичною установкою".

Повідомляється, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав головні верфі, де будуються військові кораблі.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) не надало конкретних деталей щодо підводного човна, але зазначило, що Кім Чен Ін був проінформований про хід його будівництва.

Експерт з підводних човнів, професор університету Ханян у Сеулі Мун Гин Сік, вважає, що цей корабель, ймовірно, має водотоннажність 6 – 7 тисяч тонн і може нести близько 10 ракет.

Він зазначив, що використання терміну "стратегічні керовані ракети" свідчить про те, що підводний човен може бути оснащений ядерною зброєю.

Це буде серйозна загроза для нас і США,

– зазначив Мун.

Коли почалася розробка підводного човна

Атомний підводний човен входив до переліку передових озброєнь, які Кім Чен Ін пообіцяв розробити на великій політичній конференції 2021 року, як відповідь на "зростаючі військові загрози з боку США".

Які ще передові види озброєнь обіцяв розробити Кім Чен Ін:

міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі;

гіперзвукові озброєння;

супутники-шпигуни;

багатоголовкові ракети.

З того часу Північна Корея активно проводить випробування цих видів озброєнь.

Згідно з інформацією видання, посилення здатності Пхеньяна запускати ракети з-під води викликає занепокоєння, оскільки такі пуски важко виявити заздалегідь.

Виникають питання, як Північна Корея, яка знаходиться під суворими санкціями та має обмежені ресурси, змогла здобути технології для створення атомного підводного човна.

Мун вважає, що КНДР могла отримати допомогу від Росії у розробці ядерного реактора для підводного човна в обмін на постачання звичайних озброєнь та відправку військ для підтримки війни Росії проти України.

Нагадаємо, що наприкінці лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР перекинула підкріплення до Росії для війни проти України. Однак точна кількість бійців, яких було відправлено додатко, невідома.