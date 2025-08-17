Згідно з підсумковою заявою онлайн-зустрічі "Коаліції охочих", європейські союзники готові розгорнути сили стримування в Україні у разі закінчення бойових дій на території країни.

Про це повідомляє 24 Канал

Як Європа готова допомогти Україні?

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Кір Стармер провели онлайн-зустріч за участю Володимира Зеленського та інших європейських лідерів. Вони обговорили підтримку України та наступні кроки у переговорах.

Вона відбулася після одіозної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. У рамках віртуальної зустрічі європейські лідери вже вкотре підтвердили свою незмінну підтримку України та оцінили зусилля Зеленського.

Також у підсумковій заяві йдеться про відданість Трампа наданню гарантій безпеки Україні. Коаліція, згідно з оприлюдненою інформацією, відіграватиме в них ключову роль через Багатонаціональні сили в Україні.

Крім того, українські союзники запевнили про готовність розгорнути сили стримування після припинення бойових дій. А також забезпечити захист українського неба, моря і відновити Збройні Сили України.

Президент і прем'єр-міністр також повідомили лідерів, що завтра вони вирушать до Вашингтона, округ Колумбія, на зустріч з президентом Трампом разом із президентом Зеленським,

Нагадаємо, ще у липні Стармер заявляв, що партнери дотримуються рішення відправити в Україну "сили стримування" після завершення бойових дій. Він запевняв, що плани щодо цього вже готові, наскільки можливо.