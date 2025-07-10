Із Зеленським, Мерцом і Мелоні: у Великій Британії пройде нова зустріч "коаліції охочих"
- У Великій Британії відбудеться зустріч "коаліції охочих" за участі лідерів понад 30 країн для обговорення підтримки України та тиску на Росію.
- Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приєднаються до переговорів з штаб-квартири в Нортвуді.
Велика Британія проведе чергову зустріч "коаліції охочих" в рамках французько-британського саміту вже в четвер, 10 липня. У переговорах візьмуть участь лідери понад 30 країн.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та BMFTV.
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Що відомо про наступну зустріч "коаліції охочих"
Представник Єлисейського палацу повідомив, що деякі лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні будуть брати участь у зустрічі "коаліції охочих" дистанційно з Рима, де він бере участь у конференції, присвяченій підтримці Києва.
Відбудеться саміт "коаліції охочих", очолюваний президентом Франції і прем'єр-міністром Великої Британії. На порядку денному – як підтримати Україну в боєздатності, як посилити тиск на Росію і як продовжити роботу над наступними кроками,
– заявив представник.
Французькі чиновники зазначають, що головна мета конференції – забезпечити "відновлення української армії" та розгорнути "в потрібний момент сили для гарантування безпеки в рамках можливого перемир’я".
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приєднаються до переговорів із штаб-квартири в Нортвуді, де розташоване Об'єднане морське командування НАТО.
Однак наразі не ясно, які лідери коаліції, до якої входять понад 30 країн, приїдуть до Великої Британії.
Нагадаємо, що попередня зустріч "коаліції охочих" відбувалася у Києві 10 травня. На ній особисто були присутні Мерц, Макрон, Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.