Вирішальний етап перемовин у Берліні: BILD дізналось, коли новий дедлайн для миру

Переговори щодо припинення війни в Україні вийшли на новий, вирішальний етап. За оцінками учасників процесу, домовленість про мир може бути досягнута до Різдва.

Німецьке видання BILD підкреслює різке посилення тиску США на Київ та активну участь спецпосланців Трампа, пише 24 Канал.

Коли можуть укласти мирну угоду?

У Берліні цими вихідними відбуваються одні з найнапруженіших переговорів від початку повномасштабної війни Росії проти України. До Німеччини прибули спецпосланці Трампа Світ Віткофф та Джаред Кушнер. Відомо, що в понеділок, 15 грудня, вони матимуть зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським.

Видання стверджує, що наразі сторони обговорюють варіант, за якого угода про припинення бойових дій може бути досягнута вже до Різдва. Етап переговорів у Берліні є переломним у пошуку дипломатичного врегулювання війни.

Однією з ознак можливого прогресу ЗМІ називає участь у перемовинах американських представників високого рівня. Видання переконане, що Штати залучають Віткоффа та Кушнера лише тоді, коли сторони близькі до узгодження ключових рішень. Подібне вже відбувалось під час переговорів щодо ситуації на Близькому Сході.

BILD виділяє ще один важливий фактор – посилення тиску США на Київ. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України, однак пропонує безпекові гарантії та фінансову підтримку для відбудови країни після війни. Аналітики помітили, що Зеленський почав обережніше формулювати свої заяви та навіть допустив можливість винесення чутливих питань, зокрема територіальних на голосування серед громадян.

Окрему увагу варто звернути на майже повну відсутність публічної інформації про перебіг перемовин. З Берліна практично не надходять подробиці того, що нібито Трамп хоче повідомити особисто, ймовірно про "мир до Різдва".

На які компроміси готова піти Україна задля досягнення миру?