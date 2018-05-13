"Трамп втрачає терпіння": інтерв'ю з віцемаршалом Британії про Путіна і перемир'я

До дня "побєдобесія" в Росії Владімір Путін оголосив так зване перемир'я, щоб, з одного боку, показати росіянам, що все, мовляв, під контролем, а з іншого – продемонструвати, що це нібито Росія на стороні добра. Проте це лише цинічний маневр диктатора, щоб використати у своїх цілях.

Путін намагався маніпулювати президентом США Дональдом Трампом, ніби він зацікавлений у переговорах про завершення війни, але Трампу стає дедалі очевидніше, що одними поступками він не посадить російського диктатора за стіл переговорів. Трамп втрачає терпіння. Він вже грав у "хорошого хлопця" з Путіним, наступний крок – бути "поганим хлопцем".

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

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Для чого насправді Путін влаштував 3-денне перемир'я

Владімір Путін оголошував триденне припинення вогню з 8 по 11 травня, керуючись так званими гуманітарними міркуваннями. Якими ви бачите основні причини цього рішення для Путіна? Чи намагається він показати себе великим миротворцем?

Мені дуже важко залізти в голову Путіна. Послідовним залишається те, що він хоче відновити щось на кшталт Радянського Союзу. Він хоче повернути землі, які, на його думку, є частиною СРСР. І це лише один із прикладів того, як він це робить. Однак, звичайно, його народ платить величезну ціну за цю війну.

Путін годує росіян брехнею, намагаючись переконати в тому, що це нібито справедлива війна. Він намагається пов'язати битву проти нацистів 80 років тому з війною проти України, яка триває сьогодні, що, звісно, не відповідає дійсності. Отже, пропонуючи припинення вогню, виглядає так, ніби він намагається бути на боці добра проти зла. Однак, звичайно, всі у світі знають, що це не так.

Цілком очевидно, що з військового погляду Путіну варто було б проводити більшу мобілізацію. Він втратив багато солдатів, можливо, майже мільйон, які або загинули, або дістали серйозні поранення, і йому потрібно їх замінити. Очевидно, що це ризик для Путіна, бо якщо він так вчинить, є небезпека, що населення Росії побачить цю війну такою, якою вона є, і зрозуміє, яку величезну ціну за неї вже заплатили.

Повне інтерв'ю з віцемаршалом Великої Британії: дивіться відео

Підозрюю, що ця заява є демонстрацією російської сили через військовий парад до дня перемоги, але також демонструє російському народові, що їхній лідер контролює війну і що все це є частиною кампанії Росії проти "зла, яке існує в Україні". Він назвав це нацизмом, але все це частина внутрішньої політичної програми, яку він намагається реалізувати, змушуючи Україну погоджуватися з умовами перемир'я.

Варте уваги! Попри розмови Кремля про так зване перемир'я, окупанти ні на день не припиняли штурмувати позиції українських захисників. Так, за 3 дні обіцяної тиші загарбники здійснили 550 штурмів. У DeepState підкреслили, що це схоже навіть не на імітацію перемир'я, а на нарощення зусиль.

Трамп втрачає терпіння через Путіна

Це може бути ще одним інструментом для маніпуляції під час переговорів? Нещодавно Дональд Трамп заявив, що є певні позитивні зрушення. Чи не здається вам, що Путін намагається підіграти Трампу цим оголошенням про так зване припинення вогню?

Я ніколи не зустрічався з президентом Трампом, але не вважаю його дурнем. А ми використовуємо такі фрази, як "Путін маніпулює", наче Трамп не знає, що робить. Думаю, абсолютно очевидно, чого домагається Трамп: він намагається покласти край війні, тому що вважає, що страждання того не варті. Також здається, що він вірить, що якщо вони завершать війну, то це буде остаточна межа, за якою конфлікт не відновиться в майбутньому.

Трамп намагається змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Він може змусити Володимира Зеленського, але не може змусити Путіна. Російський диктатор намагався маніпулювати американськими президентами, вдаючи, що він зацікавлений у завершенні війни. Однак події розвиваються так, що Трампу дедалі очевидніше, що одними "пряниками", одними поступками – не вийде змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Поки Путін домінує на полі бою, поки він не досягне своїх військових цілей, малоймовірно, що він сяде за стіл переговорів і погодиться на будь-яку форму перемир'я, а зрештою на завершення війни. Підозрюю, що президент Трамп втрачає терпіння. Не думаю, що він вірить, що 3-денне перемир'я Путіна є чимось більшим, ніж цинічний маневр. Трамп отримує поради від багатьох старших військових керівників, які бачать усе так, як воно є.

Однак якщо Трамп хоче заручитися підтримкою Путіна в питанні припинення вогню, йому доведеться задобрити його, підлещуватися до нього, намагатися спонукати його сісти за стіл переговорів. Трамп сказав, що покладе край цій війні ще до того, як прийде до влади. Сказав, що зробить це за 24 години, потім за 100 днів. Минуло вже понад 100 днів. Ми не наблизилися до цього. Думаю, порядок денний Трампа починає змінюватися.

Росія миттєво зупинить наступ за однієї умови

Якщо Путіну нецікава домовленість про припинення вогню, навіщо він продовжує цю гру з Трампом? Він тягне час, щоб його армія захопила більше української території, а потім намагатиметься укласти будь-яку угоду. Це означає, що Путін зацікавлений в угоді, але в довгостроковій перспективі та на російських умовах?

Насамперед думаю, що президент Путін, ймовірно, вважає Трампа досить непередбачуваним. І якби я був російським військовим стратегом, то головним ризиком для Росії стало б те, що США чи Європа дійсно введуть свої війська на територію України. Бо якщо це станеться – наступ Росії зупинять миттєво. Тож Путін робитиме все можливе, щоб не допустити втягнення США та всієї Європи.

Він використовує ядерну риторику, намагаючись розділити європейські країни. Нав'язуючи її (ядерну риторику – 24 Канал) президенту Трампу, він відтягує момент, коли США можуть раптово вирішити ввести свої війська, щоб змусити покласти край цій війні. Підозрюю, що це і робить Путін, намагаючись тягнути час.

Водночас ми бачимо ситуацію на полі бою. Першим завданням для російських військ було витіснення українських сил з Курської області. Видається, їм це вдалося. Наступним кроком було перемістити 50 тисяч солдатів, які брали участь у цій операції, назад на Донбас і використовувати їх для виконання останньої частини завдання – захоплення чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

І коли цього буде начебто досягнуто – момент настане (коли Путін погодиться на переговори – 24 Канал). Більшість військових аналітиків вважають, що Путін шукатиме форму перемир'я не для того, щоб завершити війну, а щоб сказати, що наразі все зайшло надто далеко і вони хочуть призупинити бойові дії.

Чи не здається вам, що США не розгорнуть свій військовий контингент в Україні, адже у цьому незацікавлений Трамп? У Білому домі не ведуть жодних дебатів навіть щодо військового варіанту підтримки України, лише щодо економічного тиску на Путіна, а ви говорите про введення військ.

Я не стверджую, що США раптово вирішать ввести війська, але якщо президент Трамп серйозно налаштований завершити цю війну, його перша спроба, здається, полягає в тому, щоб використати "пряник", щоб залучити обидві сторони до переговорів і спробувати стимулювати Путіна.

Зокрема, Трамп вислухав слова Путіна про розширення НАТО і сказав йому: "Я знімаю НАТО з порядку денного, Україна не зможе вступити в НАТО. Чого ви ще хочете?". Далі Путін, ймовірно, сказав Трампу, що хоче зберегти сухопутний коридор до Криму. Трамп, здається, відповів: "Так, Україна повинна буде поступитися територією. Чого ще ви хочете?".

Усе це було спробою з'ясувати, що Путіну потрібно мати на столі, щоб покласти край війні. Що Путін не зміг сказати – це те, що йому дійсно потрібно. Думаю, саме тому Трамп, як він стверджує, є майстром угод. Можна спробувати бути "хорошим хлопцем". І саме це він робив.

Наступний підхід – бути "поганим хлопцем". Якщо ви не хочете робити по-хорошому, то я спробую застосувати інший підхід. Одним із можливих кроків є військове втручання, бо Трамп розуміє, що у Росії не буде на це відповіді. Це те, чого Путін майже напевно спробує уникнути.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає занадто багато чого в переговорах щодо угоди про припинення вогню в Україні. Чи вважаєте ви, що адміністрація Трампа починає розуміти, що Путін насправді незацікавлений у жодних компромісах?

У попередніх моделях адміністрації США президент був титульним головою, але його мозковий центр складався з усіх його політичних радників, які сідали разом, обговорювали різні погляди та врешті-решт погоджувалися на спільну лінію дій на користь США.

Сучасна модель інша: президент Трамп ухвалює всі рішення, а його кабінет чекає, щоб почути, що він скаже, і потім підтримує це. Тому складається враження, що перші 100 днів його кабінет просто повторював те, що говорив президент Трамп, а саме: "Ми прагнемо миру, потрібно знайти шлях до миру, всі хочуть миру".

Він не досягнув успіху. Не дивно, що ми чуємо, як його адміністрація починає говорити про проблеми та шукати, де вони ховаються. Деякі висловлювання звучать так, ніби США просто хочуть вийти з цих переговорів. Думаю, що саме це турбує Європу, тому що Україні було досить важко протистояти російському тиску і під час підтримки американців.

До речі У Білому домі Путіна вважають перешкодою для досягнення миру в Україні, – Bloomberg

Якщо американська підтримка скоротиться або зникне зовсім, Європі буде дуже складно заповнити прогалину, що утворилася. Саме тому так багато зусиль докладається, щоб зберегти американську підтримку. І саме тому угода про корисні копалини була настільки важливою.

Ви щойно згадали можливість того, що уряд США може вийти з переговорів і припинити підтримку України. Це буде добрим чи поганим варіантом для Владіміра Путіна? Адже деякі військові експерти вважають, що якщо Штати вийдуть із переговорів, то у нього виникне ще більше проблем. Тоді переговори з Росією та підтримка України ляжуть на плечі Європи, а вона знає, хто є агресором у цій війні.

Я більше зосереджений на військовому боці цієї війни та менше на політичному. На цю мить у суто військовому плані, хоча США та Європа надають приблизно рівну кількість фінансової підтримки Україні, саме величезні запаси американської зброї та виняткова оборонно-промислова база генерують більше підтримки у вигляді зброї для ЗСУ. І саме це зараз потрібно українській нації.

Тому я побоююся, що якщо США вийдуть з переговорів, то раптово, у найближчій перспективі, Європі буде надзвичайно складно зрівнятися з постачанням зброї, яка надходить зі Сполучених Штатів. Це означатиме, що з військового погляду сили Владіміра Путіна матимуть легше завдання. Тоді я сказав би їм тиснути ще сильніше.

Можливо, ви маєте рацію, що дипломатично чи політично Владіміру Путіну буде не так легко вести переговори з Європою. Але, відверто кажучи, він розпочав цю війну лише задля досягнення військових цілей. Поки їх не досягнуто, я не бачу підстав для ведення переговорів. Тому, я думаю, Путін продовжуватиме тиск і зітхне з полегшенням, якщо США почнуть виходити. Це буде відповіддю на молитви Путіна.

Росії треба кілька років, щоб підготувати новий великий наступ

Якщо Владімір Путін вирішить продовжити війну, але не зможе досягти всіх військових цілей впродовж певного часу, адже здається трохи нереалістичним для Росії, наприклад, перейти через річку Дніпро, захопити Херсон, Запоріжжя? Владімір Путін вважає, що ці міста російські, але вони українські. Якщо він не зможе досягти своїх цілей протягом якогось часу, чи добиватиметься він угоди про припинення вогню?

Я вважаю, з огляду на історію, що російські війська не зможуть перетнути річку Дніпро у найближчому майбутньому. Їм буде потрібний відпочинок, щоб відновитися. Їм треба буде замінити бойові машини, поповнити запаси снарядів та вилікувати поранених. Їм доведеться створювати нові лінії постачання, а це, ймовірно, займе кілька років.

Але Росія вже зробила це одного разу. Вона пережила дуже складні часи. Ймовірно, Росія сподівалася захопити всю Україну за кілька днів у лютому 2022 року, але найімовірніше засвоїла урок. Вона повернеться сильнішою. Вся російська оборонно-промислова база переведена на військові рейки, і тому вже через кілька років Росія буде готова до наступного великого наступу.



Росії треба кілька років, щоб підготувати новий великий наступ / Getty Images

Росіяни знатимуть, як переправитися річкою Дніпро, і якщо Україна не буде підготовлена, це ознаменує початок наступної фази бойових дій. Росія врешті-решт зупиниться, принаймні зараз. Звичайно, головне питання полягає в тому, як Україна зможе отримати гарантії безпеки, які необхідні для того, щоб не допустити наступного російського наступу.

Це те, що Україна не зможе зробити самотужки. Я підозрюю, що це в ідеалі має забезпечити НАТО, але малоймовірно, що Альянс стане відповіддю на це питання.

Які наслідки для Путіна матиме ліквідація генералів у Росії

Нещодавно у Підмосков'ї внаслідок вибуху автомобіля загинув російський генерал Ярослав Москалик, а у грудні 2024 року внаслідок вибуху бомби загинув ще один російський генерал Ігор Кирилов. Якими ви бачите наслідки цих атак для командування Владіміра Путіна та його армії?

Це вбивство стало великою новиною, але це не перший випадок нападу на російських генералів. Хоча це привернуло увагу. Якщо подивитися зі стратегічного погляду, Росія має багато генералів, тому це ніяк не вплине на перебіг війни. Думаю, це частина стратегії України продемонструвати, що вона може перенести війну на територію Росії та що у Кремлі не повністю контролюють ситуацію.

Росія намагається утримати війну в межах України, щоб москвичі та інші жителі Росії могли продовжувати жити своїм повсякденним життям. Націлюючись на російських генералів, закриваючи російські аеропорти, атакуючи постачання нафти, НПЗ та ключові аеродроми, Україна дуже ефективно демонструє російському населенню, що Путін не контролює ситуацію і що Україна здатна дати відсіч.

Але я не надавав би великого значення втраті одного генерала. Це викликає занепокоєння для російських сил. Але, відверто кажучи, в автократичному режимі, як у Росії, Путін має багато генералів, яких можна замінити. Він не зупиниться через те, що втратить одного чи двох з них.

Про пропагандистський фільм Путіна

До 25-річчя правління Путіна російські пропагандистські канали випустили великий документальний фільм про нього. Він показував журналістам свою квартиру у Кремлі. Цікаво, що у його квартирі не було жодного вікна. Чи ви дивилися цей фільм і яке ваше враження від такої демонстрації головних досягнень Путіна?

Я свідомо не дивився його, тому що я не є цільовою аудиторією цього фільму. Цільовою була внутрішня російська аудиторія, і я думаю, що в нормальний час Путін ніколи б не зняв документальний фільм такого формату.

Очевидно, якщо згадати Євгєнія Пригожина, який очолював марш на Москву, Путін хвилюватиметься, що підвищення рівня смертності та те, що дедалі більше солдатів повертаються додому з тяжкими пораненнями та розповідають правду про те, що відбувається на фронті, а не те що пишуть, – це створюватиме іншу атмосферу в Росії.

А також небезпеку в тому, що Путін може повірити, що люди повстануть проти нього. Він намагається показати, що є лідером на довгу перспективу, який піклується про Росію та її довгострокові інтереси. Усе це – частина спроби заручитися підтримкою внутрішньої аудиторії.

Цей фільм не має жодного стосунку до того, що відбувається насправді, і все це зводиться до того, щоб зміцнити популярність Путіна вдома, щоб він не відчув того ж, що сталося з багатьма диктаторами до нього. Він хоче уникнути такого кінця.

ЗСУ вперше збили два Су-30 з морського дрона

Українська військова розвідка вперше в історії сучасної війни збила 2 російських винищувачі Су-30 за допомогою морських безпілотників. Як можна оцінити цей спосіб знищення літаків?

Це дивно і викликає більше запитань, ніж відповідей. Думаю, це Magura-7 – український морський дрон. Він невеликий, дуже швидкий, зазвичай начинений вибухівкою, прямує до російських кораблів і вибухає під час зіткнення із ними. У цьому випадку на ньому було встановлено кілька ракет. Передбачалося, що це будуть колишні російські чи українські ракети, але виявилося, що це були Sidewinder, надані Заходом.

Це ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням. На відміну від радарної ракети, яка має випромінювати сигнал, щоб визначити місце перебування ворожого літака (тому він знає, що ракета наближається), ракета типу Sidewinder просто захоплює теплову сигнатуру двигуна літака. Літак не знає про ракету, тому вона ефективна.

Ми запускали ракети Sidewinder один раз на 2 роки, щоб розуміти, як вона працює і наскільки складно нею прицілюватися. Потрібно було стійко утримувати літак та налаштувати пристрій для супроводу. Треба було прислухатися до звуку, коли ракета захоплювала ціль, а потім натискати на спусковий гачок.

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Коли я востаннє бачив ці морські дрони, вони стрибали по воді, як божевільні. Дуже важко забезпечити стійкість для прицілювання цих ракет. Коли ракети вилітають, літак має швидкість 400 миль на годину, і ракети відразу в польоті. Якщо запускати їх із морського дрона, як вони набирають швидкість для польоту? Як вони захоплюють ціль? Тут багато питань, але безперечно це приклад того, як 2 російські літаки Су-30, ймовірно, були збиті. Один з екіпажів загинув, інший – вижив.

Це добрий приклад того, як Україна використовує асиметричні технології, інновації, несподіванку, обман, щоб створити певні можливості для збивання сучасних російських літаків, і я вважаю, що вони роблять це не вперше. Вони зробили це і з вертольотом. Це, безперечно, змусить Росію замислитися, куди йти і як гарантувати безпеку своїх дуже цінних винищувачів.