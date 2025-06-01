У Держдепі США заперечили, що Трамп вже тричі обіцяв рішучі дії щодо Росії "через два тижні"

У Держдепартаменті США відреагували на заяви, що Дональд Трамп уже тричі обіцяв рішучі кроки щодо Росії "через два тижні". Там запевняють: цей строк нібито не змінюється, тож обіцянка ще в силі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News.

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Коли Трамп ухвалить рішення щодо Росії

У Теммі Брюс запитали, коли насправді настане вже вперше озвучуваний строк у два тижні, який "постійно рухається".

На це речниця Держдепу США заявила, що "термін не рухається".

Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і держсекретаря (Марко Рубіо, – 24 Канал), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що повинно відбуватися,

– пояснила Брюс.

За її словами, Дональд Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але водночас налаштований рішуче. Як доказ речниця Держдепу згадала його нещодавні "дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним і те, що він змінився".

Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває. Є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й Росія, – 24 Канал) серйозно ставляться до цього, і вони (Трамп і Рубіо, – 24 Канал) будуть приймати рішення відштовхуючись від цього,

– підсумувала Теммі Брюс.

Вона також додала, що вимоги США обом сторонам відомі.

Нагадаємо, нещодавно Конгрес США підготував новий законопроєкт, де передбачені жорсткі санкції проти Росії. Однак сам Дональд Трамп заявив, що поки не вирішив, чи підтримувати таке рішення.