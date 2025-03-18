Погодили перші кроки до миру: у Білому домі розповіли про результат розмови Трампа і Путіна

У Білому домі розповіли про результати розмови глави Кремля Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа. Зокрема було погоджено перші кроки до миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Білого Дому Керолайн Левітт.

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Якою була розмова Путіна та Трампа

Під час телефонної розмови Путін та Трамп погодилися із тим, що війна в Україні має завершитися тривалим миром.

Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру і припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і скарби, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів,

– йдеться у повідомленні.

Лідери погодилися із тим, що рух до миру почнеться з припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.

Левітт повідомила, що ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

Якими були результати переговорів щодо Близького Сходу

У своїй розмові Путін та Трамп також говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Зокрема вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь та домовилися, що будуть взаємодіяти з іншими країнами для забезпечення якомога ширшого їх застосування.

Крім того, обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.

Нагадаємо, що в січні Росія та Іран уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" строком на 20 років із можливістю автоматичного продовження. Документ передбачає взаємну підтримку у разі природних катастроф та техногенних аварій, розширення співпраці в галузі оборони та безпеки, а також активнішу взаємодію між спецслужбами двох держав.

Лідери також погодилися із тим, що майбтнє поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією матиме величезні перевага, зокрема масштабні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру.