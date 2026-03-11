ВМС США відмовляють в супроводі суден в Ормузькій протоці, – Reuters

Військово-морські сили США наразі не можуть забезпечити супровід торговельних суден через Ормузьку протоку через надто високий ризик атак. Через це ключовий морський маршрут для експорту нафти з Близького Сходу залишається фактично заблокованим.

Представники судноплавних компаній майже щодня звертаються до ВМС США з проханням організувати військовий супровід суден через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters.

Чому США відмовляється супроводжувати судна в Ормузькій протоці?

Під час регулярних брифінгів американські військові пояснюють, що наразі не можуть надати ескорт, поки ризик атак не зменшиться.

Водночас президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові супроводжувати танкери через протоку, якщо це буде необхідно для відновлення поставок нафти. За його словами, ВМС Америки та партнери можуть забезпечити такий супровід, коли надійде відповідне рішення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн повідомив, що американські військові наразі вивчають різні варіанти можливого ескорту суден. Водночас офіційні особи підтвердили, що жодне комерційне судно поки не супроводжувалося американським флотом.

Високопоставлений чиновник Революційної гвардії Ірану заявив, що протока закрита, і Іран буде стріляти по будь-якому кораблю, який намагається пройти, повідомили іранські ЗМІ минулого тижня. Кілька кораблів вже були уражені.

Зауважте! Через бойові дії навколо Ірану більшість судноплавства в регіоні призупинилася, а сотні кораблів залишаються на якорі. Це вже призвело до різкого зростання цін на нафту, адже через Ормузьку протоку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

Експерти з морської безпеки зазначають, що забезпечити безпеку судноплавства в цьому районі буде складно навіть міжнародній коаліції. Причиною є військові можливості Ірану, зокрема використання морських мін, швидкісних катерів і ударних безпілотників.

Ні Франція, ні Сполучені Штати, ні міжнародна коаліція, ні хтось інший не в змозі захистити Ормузьку протоку,

– сказав Адель Бакаван, директор Європейського інституту досліджень Близького Сходу та Північної Африки.

Водночас у Пентагоні заявили, що можуть посилити удари по іранських об'єктах, якщо транспортування нафти через протоку залишатиметься заблокованим.

