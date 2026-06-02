"Ти, чорт забирай, збожеволів": Трамп вилаявся на прем'єра Ізраїлю через плани атакувати Ліван

Дональд Трамп нецензурно вилаявся на Беньяміна Нетаньягу. Під час телефонної розмови президент США розлютився на прем'єр-міністра Ізраїлю через плани атакувати Ліван.

Про це повідомили в Axios.

Що відомо про конфлікт між Трампом та Нетаньягу?

Президент США 1 червня провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю. Під час діалогу Трамп назвав Нетаньягу "божевільним" та звинуватив його у невдячності.

Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це,

– прокричав Трамп.

Один з американських чиновників заявив, що Трамп знав про атаки по Ізраїлю та розумів, що країна захищатиметься. Проте, за словами чиновника, президент США нібито відчув, що Нетаньягу лише загострює ситуацію.

У виданні заявили, що це була найгірша та найнапруженіша розмова між Трампом та Нетаньягу. Ймовірно, лідера США розлютило рішення завдати ударів по Лівану через можливу загрозу зірвати мирні переговори з Іраном.

Ще наприкінці лютого 2026 року США спільно з Ізраїлем розпочали воєнну операцію проти Ірану. Протистояння триває, проте американська сторона майже повністю виключила Ізраїль та прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу з перемовного процесу.

Позбавлені прямого доступу до переговорного процесу, ізраїльські посадовці змушені були отримувати інформацію про діалог Вашингтона і Тегерана через регіональні контакти та власні розвідувальні канали всередині Ірану.

Дональд Трамп заявив, що його рейтинг підтримки в Ізраїлі "сягає 99%", що, на його думку, дозволяє йому теоретично "балотуватися на посаду прем'єр-міністра". Згідно з ізраїльським законодавством, стати прем'єр-міністром може лише чинний депутат Кнесету з ізраїльським громадянством, що робить кандидатуру Трампа неможливою.