У США відреагували на чутки про ймовірний конфлікт між Трампом і Нетаньягу

Нещодавно ЗМІ писали про напруження у відносинах лідерів США та Ізраїля через розбіжності в підходах до вирішення конфліктів у Газі та з Іраном. Американський спецпредставник на Близькому Сході зрештою прокоментував ці чутки.

Він назвав повідомлення про розкол між політиками фейковими та "абсурдними". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Стіва Віткоффа для Breitbart News від 11 травня.

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Що заявив Віткофф

Американський спецпредставник запевнив – попри чутки про конфлікт Беньямін Нетаньяху та ізраїльський народ є "вірним союзником США".

Віткофф також розповів, що був присутнім на зустрічах президента й прем'єр-міністра, які є "хорошими друзями".

Ізраїль є чудовим партнером для США, стратегічно, економічно, ми мислимо дуже схоже, у нас дуже схожі цілі. Вони не хочуть бачити в Ірані озброєну ядерну державу. Тому я не думаю, що між їхнім мисленням і нашим мисленням з погляду зовнішньої політики є велика різниця,

– наголосив Віткофф.

Цікаво, що ці коментарі з'явилися напередодні візиту Трампа на Близький Схід цього тижня. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.