Гучний конфлікт між Папою Римським і Трампом: чим сварка з Левом XIV загрожує президенту США

Дональд Трамп розкритикував Папу Римського за те, що той не підтримує війну США в Ірані. Понтифік своєю чергою відповів, що не боїться критики американського лідера і продовжуватиме доносити ті послання, які вважає за необхідне.

Гострий конфлікт із Лев XIV може болісно позначитися на рейтингу Дональда Трампа. Таку думку висловлює видання The New York Times.

Чому сварка з Папою Римським може "дорого коштувати" Трампу?

Дональд Трамп прийшов до влади 10 років тому, публічно конфліктуючи з Папою Франциском, який відомий своїми прогресивними поглядами в католицизмі та увагою до зміни клімату й прав мігрантів.

Папа тоді заявляв, що Трамп "не християнин", на що той відповідав, що Франциск "ганебний".

Тоді політик скористався зростаючим невдоволенням Папою серед консервативних християн і виграв президентські вибори. Розрив між Ватиканом і консервативними американськими католиками ще більше поглибився, і багато з них бачили у Трампі свого союзника.

Втім, Папа Лев XIV, обраний менш ніж рік тому, – не Франциск. Він займає зовсім інше становище серед католиків.

Як перший американець на престолі Святого Петра, він добре розуміє політичну та культурну ситуацію у США. На відміну від Франциска, Лев здобуває дедалі більшу підтримку серед консервативних католиків у США. Навіть велика кількість виборців Трампа стали на захист Папи після критики з боку президента.

Консервативні католики по всій країні висловлювали незадоволення різкими заявами американського лідера.

Наприклад, Руді Гутьєррес із Техасу, який тричі голосував за Трампа, сказав, що критика Папи через його позицію щодо війни в Ірані "зайшла надто далеко". "Як католик, я це сприймаю як образу, і я республіканець", – сказав він.

Спочатку багато консерваторів насторожено сприйняли Лева, думаючи, що він буде продовжувати курс Франциска. Але він швидко показав більш традиційний стиль управління: живе в Апостольському палаці, відновлює деякі старі практики, а також уникає конфліктів навколо латинської меси. Він більше зосереджується на питаннях штучного інтелекту та загальних темах.

Папа Франциск часто викликав критику консерваторів через акцент на бідних і мігрантах. Натомість Лев, хоча теж говорить про соціальні питання, робить це стриманіше, ретельно підбираючи слова.

Лев показує, що католицьке вчення не вкладається чітко в американські політичні рамки. Це продовжує дратувати президента, який сприймає його як політичного опонента.

Минулорічні опитування показують, що Лев має дуже високий рівень підтримки серед американських католиків – близько 84%, незалежно від політичних поглядів.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс намагався виправдати Трампа. Він заявив, що слова лідера США проти Папу Римського були жартом. На думку політика, у них не було нічого образливого.

