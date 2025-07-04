"Російський імперіалізм тоне": Путін запустив цікаві процеси серед народів Кавказу

Між Росією та Азербайджаном загострилися відносини після рейду російських силовиків проти азербайджанської громади в Єкатеринбурзі, що супроводжувався насильством. Це може призвести до тотального несприйняття всього російського, народами Кавказу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що дуже тішить, що все більше сусідів Росії поводяться як Україна. У Азербайджані почали закривати російські школи.

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Відносини між Росією та країнами Кавказу

Микола Давидюк зауважив, що в оточенні Володимира Путіна обурені позицією азербайджанської влади щодо всього російського. На його думку, в цьому Азербайджану дуже допомагають українські дипломати, які працюють там.

Для нас це надзвичайно важливо, адже чим більше країн у пострадянському просторі стане на сторону України, тим швидше ми завалимо цього "ведмедя". Азербайджан демонструє силу, ба більше, мені подобається, як поводяться вірмени,

– зазначив політолог.

За його словами, Вірменія не нападає на Азербайджан, підтримуючи Росію, а навпаки підкреслює, що ця країна є ворогом. Це важлива зміна в парадигмі мислення регіону.

Російський імперіалізм тоне. Це важливо. Росія повсякчас зіштовхувала одне проти одного народи Кавказу, але сьогодні вони кажуть: "Ні-ні, ми втомилися, що нами маніпулюють та брешуть". Вірмени та азербайджанці готові домовлятись між собою без Росії,

– сказав Давидюк.

Через такі ймовірні зміни, Азербайджан потрібно підтримувати іншим країнам, зокрема європейським, адже Росія може створити йому проблеми.

Крім того, політолог підкреслив, що Україні важливо підтримувати всіх, хто проти країни-агресорки. Треба об'єднуватись та діяти злагоджено, щоб покласти край імперським амбіціям Кремля.

Нагадаємо, після жорстокого рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі, під час якого загинули азербайджанці, у Баку відповіли обшуками в офісі агентства Sputnik, затримавши співробітників ФСБ. Збройна ескалація між державами не спостерігається, однак конфронтація посилюється на дипломатичному та безпековому рівні, зокрема через дії спецслужб.