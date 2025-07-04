Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что очень радует, что все больше соседей России ведут себя как Украина. В Азербайджане начали закрывать российские школы.

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Отношения между Россией и странами Кавказа

Николай Давидюк отметил, что в окружении Владимира Путина возмущены позицией азербайджанских властей в отношении всего российского. По его мнению, в этом Азербайджану очень помогают украинские дипломаты, которые работают там.

Для нас это чрезвычайно важно, ведь чем больше стран в постсоветском пространстве станет на сторону Украины, тем быстрее мы завалим этого "медведя". Азербайджан демонстрирует силу, более того, мне нравится, как ведут себя армяне,

– отметил политолог.

По его словам, Армения не нападает на Азербайджан, поддерживая Россию, а наоборот подчеркивает, что эта страна является врагом. Это важное изменение в парадигме мышления региона.

Российский империализм тонет. Это важно. Россия всегда сталкивала друг против друга народы Кавказа, но сегодня они говорят: "Нет-нет, мы устали, что нами манипулируют и врут". Армяне и азербайджанцы готовы договариваться между собой без России,

– сказал Давидюк.

Из-за таких вероятных изменений, Азербайджан нужно поддерживать другим странам, в частности европейским, ведь Россия может создать ему проблемы.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Украине важно поддерживать всех, кто против страны-агрессора. Надо объединяться и действовать слаженно, чтобы положить конец имперским амбициям Кремля.

Напомним, после жестокого рейда российских силовиков в Екатеринбурге, во время которого погибли азербайджанцы, в Баку ответили обысками в офисе агентства Sputnik, задержав сотрудников ФСБ. Вооруженная эскалация между государствами не наблюдается, однако конфронтация усиливается на дипломатическом и безопасностном уровне, в частности из-за действий спецслужб.