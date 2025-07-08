Росіяни просто оскаженіли: конфлікт з Азербайджаном матиме дуже погані наслідки для Кремля

Між Росією та Азербайджаном загострилися відносини після етнічних чисток, які провів Кремль. Президент Азербайджану Ільхам Алієв показав Володимиру Путіну, що має підтримку в союзників.

Одразу після конфлікту з росіянами до Алієва приїхали лідери Туреччини, Пакистану, Середньої Азії, Ірану. Як зауважив 24 Каналу політолог Тарас Загородній, це свідчення сили.

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Для Путіна настали складні часи

Алієв показав, як треба спілкуватися з росіянами. Їм вказали на їхнє місце та запевнили, що Кремль не може робити, що заманеться.

Від цього росіяни просто оскаженіли. Вони кричали та погрожували, але насправді хочуть миритися. Однак, невідомо, чи прийме це Азербайджан,

– сказав політолог.

Тому конфлікт між двома країнами не закінчився. Це дуже небезпечно для Кремля, який має спільний кордон з Азербайджаном через Дагестан. Саме Дагестан і Чечня є одними з ймовірних регіонів для породження громадянської війни.

Тож неприємності для Путіна тільки починаються та матимуть серйозні наслідки для росіян. Ба більше, на тлі загострення з Росією Ільхам Алієв провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Так Азербайджан поступово стає союзником України.

Нагадаємо, все почалося з того, що російські силовики затримали понад півсотні азербайджанців у Єкатеринбурзі. Їх жорстоко катували, били. Внаслідок тортур двоє людей померли. У відповідь Азербайджан скасував низку культурних заходів та візитів, які були пов'язані з Росією.

На тлі загострення з Азербайджаном Кремль вирішив розширити свою військову присутність у Вірменії та активно доукомплектовує військову базу в регіоні. Крім цього, посилено шукає добровольців серед осетинців та адигейців.