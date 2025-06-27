Мир і залучення західних інвестицій: Руанда та Конго підписали угоду у Вашингтоні

За посередництва США було підписано ще одну важливу угоду. Вона має на меті розвивати країну, яка має багаті запаси корисних копалин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Угода про мир між Конго та Руандою

У січні розгорівся конфлікт між Руандою та Демократичною Республікою Конго. Країни розірвали зв'язки через підтримку повстанців M23, які захопили місто Гома, Букаву та територію з корисними копалинами. Внаслідок цього в регіоні виникла гуманітарна криза та загинули 9 миротворців Південної Африки.

Через півроку між країнами, які ледь не розпочали війну, вдалося укласти угоду. Визначну роль мали корисні копалини, які має Конго. Президент США Дональд Трамп пропонував Республіці співпрацювати в розвитку її рідкоземів в обмін на військову підтримку проти повстанців.

Однак задовольнити потреби сторін вдалося іншим чином. У п'ятницю, 27 червня, міністри закордонних справ Конго та Руанди підписали угоду про припинення конфлікту за посередництва США. Так між країнами мають припинитися бойові дії впродовж 90 днів, внаслідок яких тисячі людей загинули, а сотні – залишилися без домівок.

Адміністрація Дональда Трамп провела визначні переговори. У співраці з Демократичною Республікою Конго США зможуть залучити мільярди доларів інвестицій для видобування танталу, золота, кобальту, міді, літію та інших корисних копалин.

Раніше співрозмовник видання Financial Times говорив, що угода США та Конго може зміцнити економіки обох сторін, дати людям робочі місця та сприяти інтеграції Республіки "у глобальні та регіональні ланцюжки постачань".