США перекидають елітні спецпідрозділи та військову авіацію ближче до Венесуели, – WSJ

Сполучені Штати активізували свою присутність у Карибському басейні. Велика кількість американських літаків з військами спеціального призначення, а також вантажних літаків була перекинута цього тижня до Карибського басейну.

Борти також переправляли обладнання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Дивіться також Так, як це робиться у Венесуелі, – Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з нафтою з Росії

Що відомо про перекидання США літаків ближче до Венесуели?

Відповідно до даних американських чиновників та відкритих джерел інформації про польоти, у виданні пишуть, що до Карибського басейну в понеділок перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Крім цього, до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Вказується, що неназваний американський посадовець повідомив виданню WSJ, що ці літаки перевезли військовий особовий склад і обладнання. Водночас джерело не уточнило, які типи військ і обладнання перевозилися на бортах.

Відомо, що у Кенноні дислокується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл – 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.

Вказується, що ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Загострення між США та Венесуелою: останні новини