Білий дім готується до конфронтації з Маском: Трамп наказав перевірити контракти зі SpaceX

Білий дім ініціював масштабну перевірку контрактів компанії SpaceX, що загалом оцінюються у понад 22 мільярди доларів. Причиною цього стали напружені відносини між чинним президентом Дональдом Трампом і засновником компанії Ілоном Маском.

Розглядається можливість зменшення ролі SpaceX у розробці амбітної нової американської системи протиракетної оборони "Золотий купол". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, що отримало інформацію від 4 джерел, ознайомлених з ситуацією.

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Білий дім перевіряє контракти з компаніями Маска

На початку червня адміністрація Трампа доручила Пентагону і NASA зібрати повну інформацію про всі діючі домовленості зі SpaceX. Мета перевірки – "ретельно вивчити контракти Маска, щоб підготувати можливі заходи у відповідь проти бізнесмена та його компаній".

Одним із можливих напрямків такого скорочення може бути роль SpaceX у розробці системи протиракетного захисту "Золотий купол" – одного з флагманських оборонних проєктів США. Хоча офіційно поки не йдеться про розрив чинних угод на 22 мільярди доларів, у Білому домі, схоже, виконують погрозу Трампа, висловлену під час його суперечки з Маском минулого тижня, щодо можливого припинення співпраці та субсидій для компаній Маска.

У відповідь на запит видання щодо бізнесу Маска, представник Білого дому повідомив, що "адміністрація Трампа віддана суворому процесу перевірки всіх пропозицій та контрактів". Джерела кажуть, що ретельний аналіз контрактів покликаний "надати адміністрації можливість швидко діяти, якщо Трамп вирішить вчинити дії проти Маска".

Ілон Маск до нещодавнього часу обіймав посаду старшого радника Трампа і керував Департаментом ефективності уряду (DOGE), який відповідав за скорочення державних витрат. Протягом останніх років SpaceX Ілона Маска стала ключовим партнером уряду США у значній частині його аерокосмічної та оборонної роботи. Йдеться про запуск супутників та доставку космічних вантажів.