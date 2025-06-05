Трамп назвав Маска "людиною, яка втратила глузд", і заявив, що не зацікавлений в розмові
- Дональд Трамп назвав Ілона Маска "людиною, яка втратила глузд" і підкреслив, що не зацікавлений у розмові з ним.
- Публічний конфлікт розпочався через критику Маском головного законопроєкту Трампа щодо внутрішньої політики.
Дональд Трамп назвав свого колишнього соратника та мільярдера Ілона Маска "людиною, яка втратила глузд". Президент США додав, що він не зацікавлений у розмові з бізнесменом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
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Трамп висловився про розмову з Маском
У Politico повідомили, що Дональд Трамп та Ілон Маск планують зідзвонитися у п'ятницю, 6 червня, після гучної публічної сварки.
За даними видання, помічники Трампа переконували президента США зосередитися на просуванні законопроєкту про бюджетні витрати, а не на особистому конфлікті.
Згодом журналісти спитали Трампа про розмову з Ілоном Маском.
Ви маєте на увазі з людиною, яка втратила глузд?
– лаконічно відповів політик та додав, що "не особливо" зацікавлений у розмові з Маском.
Американський президент зазначив, що Маск хоче поговорити з ним, однак сам Трамп не готовий.
Нагадаємо, 5 червня президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск влаштували публічний скандал у соцмережах, який завершився взаємними звинуваченнями, погрозами та натяками на секс-скандал.
Все розпочалося після того, як Маск кілька днів поспіль критикував головний законопроєкт президента щодо внутрішньої політики.