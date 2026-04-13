"Він слабкий": Трамп різко розкритикував Папу, але у Ватикані відповіли на гучні звинувачення

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Лева XIV, звинувативши його у слабкості та політичних помилках. У Ватикані відповіли, що не бояться тиску та й надалі говоритимуть про необхідність миру.

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Папи Лева XIV у соцмережі Truth Social. Він звинуватив понтифіка у "слабкості".

За що Трамп дорікнув Папі?

Трамп заявив, що Папа нібито недостатньо жорстко реагував на обмеження під час пандемії COVID-19, коли, за його словами, переслідували священнослужителів. Також він розкритикував позицію понтифіка щодо ядерної програми Ірану, заявивши, що не підтримує ідею можливого володіння Тегераном ядерною зброєю. Окремо президент США згадав і Венесуелу, засудивши погляди Папи на політику Вашингтона щодо цієї країни.

Трамп також поставив під сумнів обрання Папи, заявивши, що воно могло мати політичні мотиви. Окремо він похвалив брата понтифіка, назвавши його прихильником руху MAGA, та закликав Лева XIV "зосередитися на ролі Папи, а не політика".

Що відповіли Трампу у Ватикані?

У відповідь Папа Лев XIV заявив, що не має наміру вступати в публічні суперечки з Трампом, але й надалі висловлюватиметься щодо війни, зокрема навколо Ірану. За його словами, його заяви не спрямовані проти конкретних осіб, а мають на меті заклик до миру та примирення.

Понтифік підкреслив, що не боїться тиску з боку американської адміністрації та продовжить озвучувати позицію церкви. Він наголосив, що Ватикан не займається політикою у традиційному розумінні, а його місія – пошук шляхів до миру та запобігання війнам.

Важливо! Раніше посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас заявив, що Ватикан не стане майданчиком для мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні. Фокус Ватикану зосереджений на гуманітарній допомозі цивільним і полоненим.

