Конгресмен США порівняв тиск на Україну з умиротворенням Гітлера перед Другою світовою війною
- Конгресмен США Дон Бейкон порівняв заклики до територіальних поступок України з політикою умиротворення нацистської Німеччини 1938 року.
- Бейкон наголосив, що більшість американців підтримують Україну та виступають за захист її свободи від агресії.
Конгресмен-республіканець США Дон Бейкон порівняв нинішні заклики до територіальних поступок України з політикою умиротворення нацистської Німеччини 1938 року. Він наголосив на необхідності захищати українську незалежність і протистояти агресору.
Він закликає не повторювати історичних помилок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його пост у Facebook.
До чого закликає Бейкон?
У своєму пості на Facebook Бейкон заявив, що спроби змусити Україну поступитися частиною своєї території заради миру з Росією повторюють історичні помилки, допущені перед Другою світовою війною.
"Змушувати Україну віддавати більше своєї території заради миру з Росією – це не крок у стилі Рейгана, а крок у стилі Чемберлена. Чемберлен зробив те саме з Чехословаччиною, домовляючись із Гітлером. Через це його репутація назавжди залишиться заплямованою", – зазначив конгресмен.
Бейкон також підкреслив, що більшість американців підтримують Україну та виступають за захист її свободи від агресії.
Раніше Мерц порівняв Путіна з Гітлером у тому ж контексті
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв Путіна з Гітлером, зазначивши, що російського диктатора не задовольнить поступка частиною територій.
Мерц пригадав Мюнхенську угоду 1938 року, за якою Німеччина отримала Судетську область, і попередив, що Путін не зупиниться, якщо Україна впаде.