Конгресмен США порівняв тиск на Україну з умиротворенням Гітлера перед Другою світовою війною

Конгресмен-республіканець США Дон Бейкон порівняв нинішні заклики до територіальних поступок України з політикою умиротворення нацистської Німеччини 1938 року. Він наголосив на необхідності захищати українську незалежність і протистояти агресору.

Він закликає не повторювати історичних помилок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його пост у Facebook.

До чого закликає Бейкон?

У своєму пості на Facebook Бейкон заявив, що спроби змусити Україну поступитися частиною своєї території заради миру з Росією повторюють історичні помилки, допущені перед Другою світовою війною.

"Змушувати Україну віддавати більше своєї території заради миру з Росією – це не крок у стилі Рейгана, а крок у стилі Чемберлена. Чемберлен зробив те саме з Чехословаччиною, домовляючись із Гітлером. Через це його репутація назавжди залишиться заплямованою", – зазначив конгресмен.

Бейкон також підкреслив, що більшість американців підтримують Україну та виступають за захист її свободи від агресії.

