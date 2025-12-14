Представник Трампа раніше заявив, що глава адміністрації надішле свого представника лише у разі достатнього прогресу у перемовинах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Чи вважають у США, що переговори рухаються у правильному напрямку?
Основною темою переговорів є переглянутий мирний план, запропонований Україною. Він передбачає створення демілітаризованої зони у Донецьку та Луганську за умови взаємного виведення військ Росією.
Крім того, план містить положення про можливе прискорене приєднання України до ЄС до 2027 року. Ця перспектива членства Києва фігурує у всіх версіях підтримуваних США пропозицій з моменту оприлюднення 28-пунктового плану наприкінці минулого місяця. У останній версії зазначено, що Україна може стати членом ЄС до 1 січня 2027 року, приблизно через рік після припинення вогню.
Що відомо про тему переговорів у Берліні?
Президент Зеленський прибув до Німеччини 14 грудня для участі в серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
Він підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.
У Берліні з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами зустрінеться спецпредставник США Стів Віткофф.
На переговорах обговорюються рамковий мирний план з 20 пунктів, економічне відновлення України та гарантії безпеки. До переговорів приєдналися Джаред Кушнер, а з українського боку міністр економіки Олексій Соболев, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.