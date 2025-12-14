Представитель Трампа ранее заявил, что глава администрации пришлет своего представителя только в случае достаточного прогресса в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также В Берлине началась встреча Зеленского с представителями Трампа
Считают ли в США, что переговоры движутся в правильном направлении?
Основной темой переговоров является пересмотренный мирный план, предложенный Украиной. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донецке и Луганске при условии взаимного вывода войск Россией.
Кроме того, план содержит положение о возможном ускоренном присоединении Украины к ЕС до 2027 года. Эта перспектива членства Киева фигурирует во всех версиях поддерживаемых США предложений с момента обнародования 28-пунктового плана в конце прошлого месяца. В последней версии указано, что Украина может стать членом ЕС до 1 января 2027 года, примерно через год после прекращения огня.
Что известно о теме переговоров в Берлине?
Президент Зеленский прибыл в Германию 14 декабря для участия в серии встреч с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.
Он подчеркнул, что будет отдельная встреча с Мерцом и с некоторыми лидерами Европы.
В Берлине с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами встретится спецпредставитель США Стив Уиткофф.
На переговорах обсуждаются рамочный мирный план из 20 пунктов, экономическое восстановление Украины и гарантии безопасности. К переговорам присоединились Джаред Кушнер, а с украинской стороны министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, представители разведок и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.