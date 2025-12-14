Представитель Трампа ранее заявил, что глава администрации пришлет своего представителя только в случае достаточного прогресса в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Считают ли в США, что переговоры движутся в правильном направлении?

Основной темой переговоров является пересмотренный мирный план, предложенный Украиной. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донецке и Луганске при условии взаимного вывода войск Россией.

Кроме того, план содержит положение о возможном ускоренном присоединении Украины к ЕС до 2027 года. Эта перспектива членства Киева фигурирует во всех версиях поддерживаемых США предложений с момента обнародования 28-пунктового плана в конце прошлого месяца. В последней версии указано, что Украина может стать членом ЕС до 1 января 2027 года, примерно через год после прекращения огня.

Что известно о теме переговоров в Берлине?