Он призывает не повторять исторических ошибок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его пост в Facebook.
К чему призывает Бейкон?
В своем посте на Facebook Бейкон заявил, что попытки заставить Украину уступить часть своей территории ради мира с Россией повторяют исторические ошибки, допущенные перед Второй мировой войной.
"Заставлять Украину отдавать больше своей территории ради мира с Россией – это не шаг в стиле Рейгана, а шаг в стиле Чемберлена. Чемберлен сделал то же самое с Чехословакией, договариваясь с Гитлером. Из-за этого его репутация навсегда останется запятнанной", – отметил конгрессмен.
Бейкон также подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за защиту ее свободы от агрессии.
Ранее Мерц сравнил Путина с Гитлером в том же контексте
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил Путина с Гитлером, отметив, что российского диктатора не удовлетворит уступка частью территорий.
Мерц вспомнил Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому Германия получила Судетскую область, и предупредил, что Путин не остановится, если Украина упадет.