Он призывает не повторять исторических ошибок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его пост в Facebook.

К чему призывает Бейкон?

В своем посте на Facebook Бейкон заявил, что попытки заставить Украину уступить часть своей территории ради мира с Россией повторяют исторические ошибки, допущенные перед Второй мировой войной.

"Заставлять Украину отдавать больше своей территории ради мира с Россией – это не шаг в стиле Рейгана, а шаг в стиле Чемберлена. Чемберлен сделал то же самое с Чехословакией, договариваясь с Гитлером. Из-за этого его репутация навсегда останется запятнанной", – отметил конгрессмен.

Бейкон также подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за защиту ее свободы от агрессии.

