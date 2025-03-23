Президент Чехії пояснив, чому український контрнаступ у 2023 році провалився

Петр Павел висловився про український контрнаступ, який був у 2023 році. За словами президента Чехії, ці військові дії стали провалом, адже не було необхідного для успіху ЗСУ співвідношення сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Петра Павела в інтерв'ю "Європейській правді".

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Що сказав Павел про контрнаступ ЗСУ у 2023 році

За словами чеського лідера, коли Україна 2 роки тому планувала контрнаступ, щоб звільнити всі окуповані території, "вже не було передумов для успіху".

Для успішного контрнаступу, згідно з військовою теорією, потрібне співвідношення сил щонайменше 3:1, а краще 5:1. А натомість співвідношення сил між Україною та Росією було навіть на користь останньої,

– пояснив Павел.

На думку президента Чехії, цілком очевидно, що за такого співвідношення "контрнаступ не буде настільки успішним, щоби звільнити всі території".

До слова, ще у 2023 році Петр Павел заявляв, що українські військові мають лише "одну спробу для великого контрнаступу". Тоді президент Чехії казав, що наступальні дії мусять відбутися впродовж кількох наступних місяців і "вікно можливостей відкрито лише у 2023 році".

Він також пояснив, що для наступних контрнаступів Україні може не вистачити ресурсів, а нову зброю буде отримати складніше. До того ж Павел звертав увагу на зміни на політичних аренах, які відбудуться через вибори у США.