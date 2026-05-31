"Третьосортні виконавці": Трамп заявив, що сам виступить на концерті до 250-річчя США

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто готовий виступити на святковому концерті до 250-річчя Сполучених Штатів після того, як низка відомих артистів відмовилася від участі. Американський лідер назвав музикантів "третьосортними" та пообіцяв зібрати рекордну аудиторію.

Святковий концерт стане частиною Великого американського ярмарку, який проходитиме у Вашингтоні з 25 червня по 10 липня 2026 року. Про це пише Deutsche Welle та The Independent.

Що відомо про концерт до 250-річчя США та участь в ньому зірок?

Після хвилі відмов артистів Трамп розкритикував їх у своїй соцмережі Truth Social, назвавши виконавців "третьосортними". Президент також заявив, що є "номером один у світі" та здатний самостійно замінити музичних гостей, навіть перевершивши популярність Елвіса Преслі.

Серед тих, хто відмовився від участі у святкуванні, опинилися Мартіна Макбрайд Брет Майклз, Young MC та гурт The Commodores. Брет Майклз пояснив своє рішення тим, що захід, який спочатку був представлений як святкування єдності країни, набув політичного забарвлення. Також він висловив занепокоєння щодо безпеки своїх прихильників, команди та родини.

Мартіна Макбрайд своєю чергою заявила, що організатори представляли подію як непартійну платформу, однак на практиці вона перетворилася на політичний майданчик.

Попри скандал, організатори не скасовують масштабну програму святкувань. Зокрема, заплановані поєдинки UFC на території Білого дому, перегони IndyCar вулицями Вашингтона, робота великого колеса огляду, виставкові майданчики штатів та спеціальні покази фільмів франшизи Скарб нації.

Водночас частина артистів усе ж підтвердила свою участь. Перед глядачами мають виступити Flo Rida та Vanilla Ice. Останній назвав участь у заході великою честю та висловив переконання, що музика має об'єднувати людей незалежно від політичних поглядів.

Окремі питання викликає фінансування святкування. Захід реалізується у форматі державно-приватного партнерства, а серед його спонсорів називають Palantir, Oracle та Lockheed Martin. Водночас представники Демократичної партії США вимагають детального звіту щодо використання бюджетних коштів. Критики проєкту також закликають перевірити інформацію про можливі привілеї для великих донорів, які нібито могли отримувати особливий доступ до президента в обмін на значні пожертви.

Нагадаємо, підтримка Дональда Трампа продовжує знижуватися. За даними опитування Gallup, рівень схвалення діяльності президента США впав до найнижчої позначки за час його другої каденції й наразі становить близько 36%. Крім того, результати дослідження Fox News свідчать, що вперше за останні 16 років американські виборці більше довіряють демократам, ніж республіканцям, у питаннях управління економікою.