В Європі вперше прокоментували масштабний корупційний скандал в Україні
- Кая Каллас назвала корупційний скандал в енергетичній сфері України "надзвичайно прикрим" і закликала до серйозного розслідування.
- Президент Зеленський ініціював звільнення двох членів Кабінету Міністрів і санкції проти підозрюваних у корупції в Енергоатомі.
Корупційний скандал в енергетичній сфері України привернув увагу ЄС. Кая Каллас назвала його "надзвичайно прикрим".
Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Київ серйозно поставитись до цього розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Як відреагували в ЄС на корупційний скандал в Україні?
Кая Каллас вперше прокоментувала цю скандальну та масштабну справу. Вона наголосила, що корупція у сфері енергетики є "надзвичайно прикрою" і підкреслила необхідність рішучих дій.
Вони діють дуже наполегливо. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову,
– додала представниця ЄС.
Також вона додала, що оперативні та серйозні дії української влади є дуже важливими для перешкоджання подальшої шкоди для державних фінансів та довіри громадян.
Що відомо про наслідки цього корупційного скандалу?
Нагадаємо, що 12 листопада Президент України Володимир Зеленський закликав до звільнення двох членів Кабінету Міністрів на тлі розслідування ймовірної корупційної схеми на 100 мільйонів доларів, що викликала хвилю обурення серед населення.
Крім того, Зеленський запровадив санкції проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі.
Кабмін відсторонив низку посадовців Енергоатому, серед яких віцепрезидент Якоб Хартмут. Водночас Зеленський ініціював масштабне перезавантаження керівного складу компанії.