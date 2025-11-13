В Європі вперше прокоментували масштабний корупційний скандал в Україні

Корупційний скандал в енергетичній сфері України привернув увагу ЄС. Кая Каллас назвала його "надзвичайно прикрим".

Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Київ серйозно поставитись до цього розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Як відреагували в ЄС на корупційний скандал в Україні?

Кая Каллас вперше прокоментувала цю скандальну та масштабну справу. Вона наголосила, що корупція у сфері енергетики є "надзвичайно прикрою" і підкреслила необхідність рішучих дій.

Вони діють дуже наполегливо. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову,

– додала представниця ЄС.

Також вона додала, що оперативні та серйозні дії української влади є дуже важливими для перешкоджання подальшої шкоди для державних фінансів та довіри громадян.

Що відомо про наслідки цього корупційного скандалу?