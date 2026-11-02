Вже підозрюють у корупції: у Трампа почнуться проблеми в разі перемоги демократів на виборах

Тема корупції в американській владі стала ключовим занепокоєнням виборців перед виборами до Конгресу. Демократи планують використати зловживання оточення Дональда Трампа як основний важіль тиску.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, тема війни в Україні також час від часу лунає в контексті американських виборів. Однак саме корупційні ризики в адміністрації Трампа турбують тамтешнє суспільство найбільше. Існують підозри, що команда Трампа використовує владні можливості для власного збагачення.

Чи загрожує Трампу імпічмент?

Як наголосив Городницький, голова Палати представників Майк Джонсон вже попереджав, що в разі перемоги демократів підуть жорсткі перевірки.

Сам Майк Джонсон говорив республіканцям готуватися до того, що їх будуть дуже жорстко перевіряти щодо можливих корупційних схем. Кожна цифра буде відома, і хтось точно понесе відповідальність,

– підкреслив Городницький.

При цьому притягнути до відповідальності особисто Трампа під час каденції складно через президентський імунітет. Для потенційного імпічменту демократам недостатньо лише контролю над Палатою представників. Тут вже потрібна більшість і в Сенаті, що поки не гарантовано.

Водночас оточення та родина Трампа вже перебувають під прицілом численних розслідувань. Зокрема, перевіряються зв'язки з російськими олігархами. Вже був випадок, коли Умар Кремльов оплатив частину весілля сина Трампа.

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Крім того, під прицілом опинилися фінансові дії бізнесменів, зокрема Ілона Маска, який вже спрямував близько 300 мільйонів доларів на підтримку Республіканської партії. За словами експерта, демократи спробують довести факти використання державних преференцій для компаній на кшталт SpaceX в обмін на політичне фінансування.

Додамо, нещодавно Сполучені Штати просили Україну призупинити удари по російських НПЗ на 30 днів. Однак жодної домовленості щодо цього так і не було досягнуто.