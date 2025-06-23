Через загострення ситуації в регіоні: низка країн Близького Сходу закрила повітряний простір

Ситуація на Близькому Сході загострюється. Відомо, що в понеділок, 23 червня, низка країн регіону закрила свій повітряний простір.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Закриття повітряного простору

У виданні повідомляють, що Кувейт, Бахрейн та Ірак закрили повітряний простір.

Зокрема, Кувейт закрив свій повітряний простір до подальшого повідомлення, про що повідомляє місцеве новинне агентство Kuna.

Це сталося якраз після того, як Бахрейн також оголосив про закриття свого повітряного простору як "запобіжний захід". В той час новинне агентство INA повідомляє, що Ірак зробив те саме.

Зауважимо, що відповідні рішення в країнах ухвалили після атаки Ірану на американську військову базу Аль-Удейд у Досі.

Зазначимо, що в Перській затоці розташовано кілька військових баз США.

В The Times of Israel пишуть, що згідно з публікацією FlightRadar на X, повітряний простір Об'єднаних Арабських Еміратів наразі також закрито.

Ця публікація з'явилася після того, як Катар тимчасово закрив повітряний простір у рамках заходів, вжитих під час подій у регіоні, та після повідомлення в Axios з посиланням на ізраїльського чиновника про те, що Іран запустив 10 ракет у напрямку американських баз у Катарі.