Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Закрытие воздушного пространства

В издании сообщают, что Кувейт, Бахрейн и Ирак закрыли воздушное пространство.

В частности, Кувейт закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего сообщения, о чем сообщает местное новостное агентство Kuna.

Это произошло как раз после того, как Бахрейн также объявил о закрытии своего воздушного пространства в качестве "меры предосторожности". В то время новостное агентство INA сообщает, что Ирак сделал то же самое.

Заметим, что соответствующие решения в странах приняли после атаки Ирана на американскую военную базу Аль-Удейд в Дохе.

Отметим, что в Персидском заливе расположено несколько военных баз США.

В The Times of Israel пишут, что согласно публикации FlightRadar на X, воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов в настоящее время также закрыто.

Эта публикация появилась после того, как Катар временно закрыл воздушное пространство в рамках мер, принятых во время событий в регионе, и после сообщения в Axios со ссылкой на израильского чиновника о том, что Иран запустил 10 ракет в направлении американских баз в Катаре.