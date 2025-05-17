У Кремлі заявили, що зустріч Зеленського і Путіна можлива, але є "але"

Зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна вважають цілком можливою у Москві.

Відповідну заяву у суботу, 17 травня, зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За якої умови Зеленський і Путін можуть зустрітися

Напередодні у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій. І хоч зустріч запропонував Володимир Путін, сам він у Туреччині не з'явився, на відміну від українського президента Володимира Зеленського.

Дмитро Пєсков все ж допустив ймовірність розмови обох президентів. За даними російських ЗМІ, він заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Путіна "можлива за умови досягнення певних домовленостей делегацій двох країн".

Водночас російський високопосадовець прокоментував ймовірність діалогу між російським диктатором та президентом США, зазначивши, що повідомить, якщо Трамп і Путін вважатимуть за потрібне провести телефонну розмову.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія висунула Україні ультимативні вимоги на переговорах у Стамбулі, зокрема відмову від вступу до НАТО та визнання окупованих територій російськими. Київ, як повідомлялося раніше, відкинув ці вимоги.