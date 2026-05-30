Дрони ЗСУ гальмують військову машину Путіна, взявши під вогневий контроль ключову артерію на ТОТ

Українська розвідка заявила про взяття під вогневий контроль ділянки ключового маршруту російської армії. Йдеться про трасу, що йде через Бердянськ, Мелітополь і Джанкой.

Про це пише Daily Express.

Дивіться також Українські дрони перетворили відому дорогу життя на шлях смерті для росіян, – Politico

Як дрони контролюють ділянки траси "Новоросія"?

Українська розвідка повідомила, що їхні дрони наразі домінують на окремих ділянках сухопутного коридору "Крим – Донецьк". Йдеться про стратегічно важливий для російської армії маршрут Р-280 "Новоросія". Ним окупанти перевозять пальне, боєприпаси та інші військові вантажі.

Видання назвало маршрут – "цвинтар згорілих паливних цистерн, військових вантажівок та логістичних машин". Таку назву він отримав після тижнів постійних атак БпЛА ЗСУ по логістиці противника глибоко за лінією боєзіткнення.

Зазначається, що автомагістраль довжиною близько 630 кілометрів проходить через Ростовську область Росії. Далі йде до окупованого Маріуполя та Мелітополя і веде до Криму. Отже, вона є чи не найважливішою артерією Росії на окупованій частині Півдня України.

Яких збитків зазнає ворог?

Завдяки успішним ударам СОУ дефіцит пального дістався Криму. Жителям пояснюють це "логістичними труднощами". А окупаційний губернатор півострова Михайло Развожаєв не приховує, що пального немає на основних АЗС, а дизпаливо подекуди зникло взагалі.

Місцеві занепокоєні нестачею палива напередодні літа, тому активно закуповують його. Однак через дефіцит окупаційна влада ввела обмеження: 20 літрів пального на один транспортний засіб.

Раніше повідомлялось, що окрім ускладнення руху, Україна фактично забороняє ворогу переміщуватись будь-якими дорогами на окупованих територіях.