Куба заявила про готовність до війни зі США, – NBC News

Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі різкого загострення відносин. У Гавані звинувачують Вашингтон у посиленні економічного тиску та не виключають сценарію агресії.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Карлос Фернандес де Коссіо під час прямого ефіру на каналі NBC News.

США і Куба на межі загострення: що відомо?

Куба заявила, що її військові готуються до можливого нападу з боку США, хоча вважає такий сценарій малоймовірним. За словами Карлоса Фернандеса де Коссіо, нинішня ситуація змушує країну бути напоготові.

Куба готова до будь-якої потенційної військової агресії з боку США, навіть якщо ми не вважаємо це найбільш імовірним сценарієм,

– наголосив дипломат.

Він підкреслив, що влада не розглядає питання зміни політичного устрою, попри тиск з боку США.

Загострення відносин відбувається на фоні жорсткої політики адміністрації президента США Дональда Трампа, який раніше дозволив собі резонансні заяви щодо Куби.

Зокрема, він натякав на можливість встановлення контролю над островом.

Я думаю, що матиму честь взяти Кубу під контроль... я можу робити з нею все, що захочу,

– заявив Трамп.

Такі слова викликали різку реакцію в Гавані та стали одним із факторів подальшого загострення.

Додатковим чинником напруження стала нафтова блокада, запроваджена США. Вона фактично обмежила постачання пального до Куби та призвела до глибокої енергетичної кризи.

У країні вже відбулися масштабні блекаути, які серйозно вплинули на життя населення. Через дефіцит пального зупиняються підприємства, виникають проблеми з транспортом і медициною.

На тлі кризи та політичного тиску Куба посилює військову готовність. Водночас у США заперечують підготовку до вторгнення. Попри це, риторика обох сторін стає дедалі жорсткішою, а ситуація – більш нестабільною.

Що відомо про ситуацію на Кубі?