Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав Володимира Путіна "гросмейстером політики". Американський дипломат запевнив, що очільник Кремля прагне миру та хоче перезапустити відносини з Вашингтоном.

Таку оцінку стилю переговорів російського лідера Кушнер дав під час інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру. Посадовець підкреслив, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом помітив прагнення Москви суттєво змінити вектор діалогу зі Сполученими Штатами.

Що сказав Кушнер

Кушнер детально описав атмосферу зустрічей із російським диктатором та його підхід до ведення переговорного процесу.

Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь ні, але він безумовно гросмейстер політики. Він історична особистість. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми говоримо, він багато записує, а потім чітко доносить свою позицію,

– зазначив Джаред Кушнер.

Американський дипломат наголосив, що очільник Кремля має чітке бачення власних інтересів і готовий до відновлення контактів із Вашингтоном.

"Цілком зрозуміло, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. За моєю оцінкою та оцінкою Стіва, він не просто хоче миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче подивитися, чи є спосіб почати все заново", – підкреслив переговорник.

Водночас він зауважив, що зараз перемовини щодо завершення війни в Україні зіткнулися зі складнощами та зайшли в глухий кут довкола питання територій.

Поки американці вихваляють російського диктатора, він продовжує тероризувати та вбивати мирне населення України. Як тільки у мережі з'явилися слова Кушнера, Путін двічі протягом години вдарив балістикою по Києву. Постраждали 7 осіб.

А на ранок диктатор вбив у Харкові 2 людей, ще 3 – отримали травми унаслідок атаки на багатоповерхівку.