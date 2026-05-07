Летіли з боку Росії: у Латвії розбилися 2 дрони, один упав біля нафтосховища

Зранку 7 травня у небо Латвії з боку Росії вторглися безпілотники. Два дрони впали на території країни, повідомлялося й про падіння БпЛА поблизу нафтосховища в місті Резекне. На місцях падіння працюють підрозділи Національних збройних сил, поліції та рятувальних служб.

Про таке поінформували на офіційній сторінці латвійської армії.

Що відомо про падіння дронів у Латвії?

Рано вранці 7 травня в районах Балві, Людза та Резекне в Латвії оголосили повітряну загрозу через появу безпілотників у небі. Станом на 07:00 попередження залишалося чинним.

Мешканці Резекне писали в соцмережах, що чули в небі шум двигунів, вибухи та бачили яскраві спалахи. У мережі також почали поширюватися відео з вогняними спалахами над містом.

За інформацією поліції, один із дронів упав неподалік нафтового сховища на вулиці Комунала в Резекне, що розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Рятувальники перевірили резервуари за допомогою тепловізора й не зафіксували підвищення температури. Однак зазначається, що на території сховища пошкоджено чотири порожні нафтові резервуари.

Загоряння не відбулося, але рятувальники змушені були охолоджувати резервуар. Місце падіння другого безпілотника поки не встановили.

Як інцидент прокоментували в Міноборони країни?

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про підвищення напруги й вирушив до Резекненського регіону.

На перший погляд, існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення; інформація потребує перевірки,

– уточнив він.

Також Спрудс наголосив, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії. За його словами, повітряний простір країни контролюють Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО, а в небі перебувають винищувачі.

Нагадаємо! Уранці 3 травня в окремих регіонах Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу через безпілотники, пов'язану з війною Росії проти України та ризиком потрапляння дронів у повітряний простір балтійських країн. Повідомлення отримали, зокрема, мешканці Алуксне, Балві, Лудзи, Резекне та Краслави. За даними медіа, тривога могла бути спричинена атакою українських дронів по Ленінградській області Росії.

При цьому через загострення бехпекової ситуації в Резекне, а також у Резекненському й Людзенському районах 7 травня скасували заняття у всіх навчальних закладах.

Варто зауважити, що латвійсько-російський кордон має протяжність близько 283,6 кілометра і є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО. До кінця 2025 року Латвія завершила будівництво паркану майже на всій протяжності кордону для посилення безпеки.

Чи є загроза для Латвії з боку Росії?

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Кремль поступово формує інформаційне підґрунтя для можливого тиску або агресії проти країн Балтії. Зокрема, Росія може використати тему польотів українських дронів поблизу їхнього повітряного простору як привід для нових звинувачень.

24 квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що Захід нібито веде проти Росії "відкриту війну", а Україна є "геополітичним тараном" у цьому протистоянні. Водночас ще 21 квітня військова розвідка Нідерландів офіційно назвала Росію головною загрозою для безпеки та стабільності в Європі.

Зі свого боку адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Росія демонструє прагнення відновити межі колишнього СРСР, а потенційна загроза стосується не лише Балтії. Він наголосив, що Москва активно використовує гібридні та нестандартні методи впливу.