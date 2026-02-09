Росія не має наміру нападати на Європу, але готова дати "повноцінну військову відповідь" у разі потреби, використовуючи усі необхідні для цього засоби.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють пропагандистські видання "ТАСС" та "РБК. Новости".

Як Лавров погрожує Європі?

За словами російського міністра, наразі у них немає планів нападати на країни Європи, і Москва зосереджена на бойових діях в Україні. Високопосадовець вкотре вдався до порожніх погроз у разі можливого нападу європейців.

Якщо раптом Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує і почне нападати на Росію, то, як сказав (Путін – 24 Канал) це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку. Це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними у нас засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього,

– заявив він.

До слова, також Сергій Лавров назвав європейців "русофобами", і додав, що Росія "не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, які загрожують інтересам російської безпеки". Він дорікнув і Сполученим Штатам.

Як зростає напруга між Росією та Європою?