Буде гірше за "СВО": Лавров заявив, що Росія "рознесе" Європу, якщо та нападе
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова дати військову відповідь Європі у разі нападу.
- Російський чиновник назвав європейців "русофобами" та наголосив, що Росія не дозволить розміщення зброї в Україні.
Росія не має наміру нападати на Європу, але готова дати "повноцінну військову відповідь" у разі потреби, використовуючи усі необхідні для цього засоби.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють пропагандистські видання "ТАСС" та "РБК. Новости".
Як Лавров погрожує Європі?
За словами російського міністра, наразі у них немає планів нападати на країни Європи, і Москва зосереджена на бойових діях в Україні. Високопосадовець вкотре вдався до порожніх погроз у разі можливого нападу європейців.
Якщо раптом Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує і почне нападати на Росію, то, як сказав (Путін – 24 Канал) це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку. Це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними у нас засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього,
– заявив він.
До слова, також Сергій Лавров назвав європейців "русофобами", і додав, що Росія "не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, які загрожують інтересам російської безпеки". Він дорікнув і Сполученим Штатам.
Як зростає напруга між Росією та Європою?
Раніше повідомляли, що Росія нарощує військову інфраструктуру біля Фінляндії, зокрема на базах у Петрозаводську та Кандалакші. Це може свідчити про підготовку Москви до можливого конфлікту з Європою.
Водночас керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом 2 – 3 років. На його думку, Німеччина буде в епіцентрі подій.
До слова, аналітики переконані, що вторгнення Росії до НАТО і ЄС останнім часом стало все більш імовірним через напруженість у відносинах Європи та нарощування Москвою своїх стратегічних запасів.