Лавров обурився через присутність Польщі на G20 і дорікнув США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував участь Польщі у зустрічі G20, яка пройшла в американській Атланті. Російський дипломат звинуватив США в порушенні правил дипломатичних правил.

Своє невдоволення Лавров висловив під час спілкування з журналістами в кулуарах заходу. Його заяви наводить видання RMF24.

Чому Лаврова розізлила присутність Польщі на G20?

Лавров назвав запрошення глави польського МЗС Радослава Сікорського "непродуктивним" і таким, що суперечить усталеній дипломатичній практиці.

Очевидно, це порушення дипломатичних правил, особливо багатосторонньої дипломатії, де учасники таких об'єднань, як G20, працюють на основі консенсусу,

– сказав міністр.

У такий спосіб він розкритикував США, адже саме вони запросили Польщу на зустріч "Великої двадцятки".

Лавроов також заявив, що Польща не повинна брати участь у зустрічах G20, оскільки її економіка нібито недостатньо велика для членства в групі.

"Польща нічого не дає цій зустрічі", – сказав він.

Глава МЗС Росії додав, що в G20 і так достатньо представників НАТО та Європейського Союзу, тому присутність Польщі, на його думку, зайва.

Водночас Лавров зауважив, що на Росію нібито ніхто не тиснув через запрошення Польщі на саміт. За його словами, американці просто запросили польського міністра, який прийшов на зустріч і зайняв відведене для нього місце.

Довідка: Цього року в G20 головують США. Саме за їхньою ініціативою Польща бере участь у зустрічах групи з правами повноправного учасника, хоча й за спеціальним запрошенням.

Нагадаємо, присутності Лаврова на міністерській зустрічі країн G20 також не зраділи. Європейські дипломати навідріз відмовилися робити спільне фото з російським колегою.