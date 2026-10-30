Усе через Лаврова: на зустрічі G20 міністри не захотіли робити спільне фото

Як повідомляє німецький телеканал ntv, дипломатичний демарш став скоординованою відповіддю європейських представників на загарбницьку війну Росії проти України. Організатори відмовилися від заходу безпосередньо перед початком засідання, аби уникнути публічного зриву протокольних процедур.

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Європейський демарш на саміті в Атланті

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що жодних спільних знімків європейських делегацій із російською стороною під час заходу не відбудеться взагалі.

Однозначно не буде "сімейного фото", на якому наші європейські партнери будуть разом із паном Лавровим– підкреслив німецький дипломат.

Він пояснив, що робота за спільним столом переговорів необхідна для обговорення суперечливих питань, проте це не означає повернення до нормальних відносин із Москвою.

Ми маємо вирішувати суперечливі питання тут, за цим столом. Саме тому ці переговори є важливими. Але ми також не повинні надсилати неправильних візуальних сигналів– додав Вадефуль.

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Агентство Associated Press також писало, що американські організатори зняли з порядку денного протокольну зйомку після прямих попереджень європейських партнерів. Двоє анонімних посадовців США зазначили, що кілька міністрів погрожували показово покинути залу в разі появи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Російський посадовець прибув до Сполучених Штатів для участі в робочих засіданнях двадцятки, попри повне несприйняття його присутності більшістю західних союзників.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати надіслали запрошення диктатору на грудневий саміт G20 у Маямі, де передбачалася його можлива зустріч із Трампом. У Кремлі відповіли, що цінують запрошення, але остаточне рішення щодо візиту оголосять пізніше.

Тим часом сенатори закликали Трампа відкликати запрошення Путіна на саміт.