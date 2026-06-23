Росія начебто готова до відновлення переговорів з Україною та повернення до обговорення питань, на яких сторони зупинилися під час попередніх раундів.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Про що заявила Росія?

Російський високопосадовець заявив, що Москва, мовляв, готова відновити переговори з Україною. За словами міністра, Росія пропонує продовжити діалог із того етапу, на якому сторони зупинилися під час попередніх зустрічей сторін.

Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, де вони зупинилися,

– заявив Сергій Лавров.