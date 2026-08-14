Володимир Путін завжди готовий прийняти спецпредставників Трампа. Втім, сенс цього візиту залежатиме від того, з якими пропозиціями приїдуть американські переговорники.

Про це в інтерв'ю виданню "Весті" заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Чи чекають у Кремлі Віткоффа і Кушнера?

Російський міністр зауважив, що, мовляв, глава Кремля не відмовляється від спілкування зі спецпредставниками Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Вони (Віткофф і Кушнер – 24 Канал) знають, що президент Путін вкотре готовий їх прийняти. Інша справа – чим вони приїдуть,

– пояснив чиновник.

Він знову почав нарікати на непослідовність американців, які нібито досягли домовленостей з Росією щодо України, а потім відмовилися від них. Так, Лавров пригадав, що Віткофф нібито рік тому приїздив до Путіна із пропозицією від Дональда Трампа щодо України. Російський диктатор під час особистої зустрічі з американським лідером на Алясці погодив цю пропозицію. Однак, потім, США нібито відмовилися від неї.

Лавров заявив, що з одного боку Вашингтон підтримує Україну розвідданими та зброєю, а з іншого – намагається бути посередником між Києвом і Москвою.

Тоді пропагандистка поцікавилася, чи не доцільно було б поставити ультиматум американцям: мовляв, Путін не зустрічатиметься з посланцями Трампа, допоки США не припинять допомагати Україні.

У відповідь глава МЗС Росії наголосив, що Москва ультиматумів не ставить. Водночас він додав, що Кремль відправив до Держдепу США низку питань щодо допомоги Україні із проханням їх прокоментувати. Зокрема, американців просять відреагувати на дані щодо їх участі в ударах по Росії.

Нагадаємо, що під час останньої зустрічі Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про візит Віткоффа і Кушнера до Києва для відновлення мирних переговорів. Він має відбутися у другій половині серпня.