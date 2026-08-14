Так, в інтерв'ю пропагандистському виданню "Весті" глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив підозру у тому, що США допомагають Україні завдавати точних ударів по російській інфраструктурі.

Що сказав Лавров про співпрацю США та України?

Почав російський міністр з того, що, мовляв, Володимир Путін завжди готовий прийняти у себе спецпредставників Трампа – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Головне питання, на думку чиновника, полягає у тому, з якими пропозиціями щодо України вони приїдуть.

Він знову згадав про так званий "дух Анкориджа". Буцімто, рік тому Віткофф привіз Путіну пропозицію від Трампа щодо України. Глава Кремля її погодив під час особистої зустрічі на Алясці з американським лідером.

Однак раптом щось пішло не за планом Кремля. Дональд Трамп запровадив санкції проти російських нафтових кампаній. А держсекретар США Марко Рубіо визнав, що Вашингтон не є нейтральним посередником у війні Росії проти України, адже підтримує Київ.

Зверніть увагу! У Трампа пояснили, що жодних домовленостей між ним і Путіним щодо України не було. Була лише пропозиція з боку росіян, яку відкинули українці.

Пізніше, за словами Лаврова, Рубіо заявив, що лише Дональд Трамп може бути ефективним посередником між Києвом і Москвою. Російський міністр вказав на суперечливість позиції американської сторони, яка продовжує надавати Україні розвіддані та зброю.

Пропагандистка зауважила, що саме завдяки американським розвідданнам "українці так точно б'ють по російських НПЗ, страждає малий бізнес, звичайні люди". Вона поцікавилася у Лаврова, чому Кремль сідає за стіл переговорів з американськими представниками, не вимагаючи від них зупинити допомогу Києву.

Глава МЗС Росії відповів, що Москва передала Держдепартаменту США питання щодо постачання озброєнь, розвідданих Україні і можливу участь Вашингтона в організації та здійснення ударів по території Росії. Наразі у Кремлі чекають відповіді.