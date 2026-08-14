Так, в интервью пропагандистскому изданию "Вести" глава МИД России Сергей Лавров высказал подозрение в том, что США помогают Украине наносить точные удары по российской инфраструктуре.

Что сказал Лавров о сотрудничестве США и Украины?

Российский министр начал с того, что, мол, Владимир Путин всегда готов принять у себя спецпредставителей Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Главный вопрос, по мнению чиновника, заключается в том, с какими предложениями по Украине они приедут.

Он вновь упомянул о так называемом "духе Анкориджа". Якобы год назад Виткофф привез Путину предложение от Трампа по Украине. Глава Кремля одобрил его во время личной встречи на Аляске с американским лидером.

Однако что-то пошло не по плану Кремля. Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний. А госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон не является нейтральным посредником в войне России против Украины, ведь поддерживает Киев.

Обратите внимание! В администрации Трампа пояснили, что никаких договоренностей между ним и Путиным по Украине не было. Было лишь предложение со стороны россиян, которое украинцы отвергли.

Позже, по словам Лаврова, Рубио заявил, что только Дональд Трамп может быть эффективным посредником между Киевом и Москвой. Российский министр указал на противоречивость позиции американской стороны, которая продолжает предоставлять Украине разведданные и оружие.

Пропагандистка отметила, что именно благодаря американским разведданным "украинцы так точно бьют по российским НПЗ, страдает малый бизнес, обычные люди". Она поинтересовалась у Лаврова, почему Кремль садится за стол переговоров с американскими представителями, не требуя от них прекратить помощь Киеву.

Глава МИД России ответил, что Москва передала Госдепартаменту США вопросы о поставках вооружений и разведданных Украине, а также о возможном участии Вашингтона в организации и нанесении ударов по территории России. Сейчас в Кремле ждут ответа.