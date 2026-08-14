Об этом в интервью изданию "Вести" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ждут ли в Кремле Виткоффа и Кушнера?

Российский министр отметил, что, мол, глава Кремля не отказывается от общения со спецпредставителями Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Они (Виткофф и Кушнер – 24 Канал) знают, что президент Путин в очередной раз готов их принять. Другое дело – с чем они приедут,

– пояснил чиновник.

Он вновь начал сетовать на непоследовательность американцев, которые якобы достигли договоренностей с Россией по Украине, а затем отказались от них. Так, Лавров напомнил, что Виткофф якобы год назад приезжал к Путину с предложением от Дональда Трампа по Украине. Российский диктатор во время личной встречи с американским лидером на Аляске одобрил это предложение. Однако впоследствии США якобы отказались от него.

Лавров заявил, что, с одной стороны, Вашингтон поддерживает Украину разведданными и оружием, а с другой – пытается выступать посредником между Киевом и Москвой.

Тогда пропагандистка поинтересовалась, не целесообразно ли было бы поставить ультиматум американцам: мол, Путин не будет встречаться с посланцами Трампа, пока США не прекратят помогать Украине.

В ответ глава МИД России подчеркнул, что Москва ультиматумов не ставит. В то же время он добавил, что Кремль направил в Госдеп США ряд вопросов относительно помощи Украине с просьбой их прокомментировать. В частности, американцев просят отреагировать на данные об их участии в ударах по России.

Напомним, что во время последней встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о визите Виткоффа и Кушнера в Киев для возобновления мирных переговоров. Он должен состояться во второй половине августа.