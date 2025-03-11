Черговий маразм: Лавров звинуватив Захід у "сатанізмі" та підриві ОБСЄ
- Сергій Лавров заявив, що країни Заходу нібито прагнуть зруйнувати консенсус в ОБСЄ і "вірять у сатану".
- Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що західні країни нібито хочуть зруйнувати консенсус в Організації з безпеки і співробітництва в Європі та "вірять у сатану".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Лавров звинуватив Захід у "сатанізмі"
Лавров виступив на пресконференції після зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.
Ми, як і раніше, вважаємо, що тільки консенсус може врятувати ОБСЄ. А Захід – не знаю, у що він вірить, мабуть, уже ні в кого, крім сатани – робить усе, щоб цей консенсус зруйнувати,
– заявив Лавров.
За словами кремлівської маріонетки, Захід проводить цілеспрямовану політику, яка ставить під загрозу саме існування організації. Лавров заявив, що принципи та цілі ОБСЄ грубо ігноруються, і висловив сподівання, що досвід і професіоналізм Генсека допоможуть повернути організацію до її основ.
"До 50-річного ювілею Гельсінського заключного акта ОБСЄ підійшла у стані глибокої кризи, в який її загнали країни НАТО та Євросоюзу", – заявив російський міністр.
Лавров також сказав, що Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у перемир'ї, поки не отримає від США гарантій можливого ядерного удару по Росії.
Крім цього, Лавров висловив невдоволення, що миротворчі сили в Україні будуть захищати "залишки київського нацистського режиму", який, на його думку, нібито знищує російську культуру, мову та ЗМІ.
Нагадаємо, Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу відвідав Москву у вівторок, 11 березня. Там він зустрівся з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим. Він назвав Росію "важливим партнером".