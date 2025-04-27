Сенатор-республіканець Грем пригрозив Росії санкціями й похвалив Трампа за риторику щодо Путіна

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем похвалив американського президента Дональда Трампа за зусилля його адміністрації стосовно припинення вогню між Росією та Україною.

Це він зробив у своєму дописі у соцмережі Х у суботу, 26 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що сказав Грем про Трампа

Сенатор прокоментував нещодавні погрози президента США Дональда Трампа стосовно введення додаткових санкцій проти Росії з боку законодавців і Білого дому, наголосивши на їхній наполегливій роботі, спрямованій та гідне та справедливе закінчення війни.

Щодо додаткових санкцій проти путінської Росії, я маю двопартійний законопроєкт, співавторами якого є майже 60 конгресменів. Він передбачає вторинні мита для будь-якої країни, яка купує російські нафту, газ, уран чи інші продукти,

– написав він.

За його словами, Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це більшістю, якщо Росія не піде на гідний, справедливий мир. Зауважимо, що Ліндсі Грем активно і послідовно виступає за військову допомогу Україні, про що казав і після сварки у Білому домі.

До слова, The Telegraph писало, що США, ймовірно, у приватному порядку погодилися надати гарантії безпеки країнам "коаліції рішучих", які планують надіслати військових в Україну для стримування Росії, зокрема розвідувальну та матеріально-технічну підтримку.