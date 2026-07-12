"Один із найвидатніших людей": Трамп відреагував на смерть Ліндсі Грема
Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема. Він заявив, що політик був "справжнім американським патріотом".
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social зранку в неділю, 12 липня.
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Як Трамп коментує смерть Грема?
Дональд Трамп назвав Ліндсі Грема однією з найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.
Президент зазначив, що Грем "завжди працював" і був справжнім американським патріотом, а також додав, що його дуже не вистачатиме.
Сенатор Ліндсі Грем, один із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер! Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Нам буде дуже не вистачати Ліндсі. Подробиці та інформацію щодо організації церемоній повідомлять додатково. Так сумно!
– написав Трамп.
Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем помер ввечері 11 липня через короткочасну раптову хворобу.
Довідка. Ліндсі Грем обіймав посаду голови Бюджетного комітету Сенату. Він також був членом Комітету Сенату з асигнувань, Судового комітету Сенату та Комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.
Як повідомляють журналісти NBC News, у суботу ввечері працівники екстреної допомоги прибули на виклик про "зупинку серця" в будинку Грема на Капітолійському пагорбі.
Варто зазначити, що 10 липня сенатор побував в Україні та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Грем відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall.
Того ж дня він заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії. Також політик зазначив, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у Росії.