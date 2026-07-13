"Не можу зараз померти": Грем поговорив з Трампом про Україну незадовго до смерті, – Axios

Сенатор США Ліндсі Грем помер через кілька годин після телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом. Перед смертю політик заявив, що хоче встигнути домогтися ухвалення жорсткіших обмежень щодо Москви.

Про це повідомляє Axios.

Про що Грем говорив з Трампом перед своєю смертю?

За інформацією видання, Грем розповів Трампу про свою нещодавню поїздку до України та наголосив на необхідності якнайшвидше винести на голосування в Сенаті законопроєкт, який передбачає нові жорсткі санкції проти Росії. Під час розмови президент США також повідомив сенатору, що готує нові удари по Ірану після чергової атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Після завершення телефонної розмови Грем повідомив одному зі своїх співрозмовників, що почувається зле. Коли його закликали негайно звернутися за медичною допомогою, сенатор відповів, що зробить це після запланованого ефіру програми Meet the Press на телеканалі NBC. Попри погіршення самопочуття, політик не втрачав почуття гумору.

За словами джерела Axios, він сказав:

Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно запровадити санкції проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією,

– сказав він, передають джерела Axios.

Через кілька годин після цих слів Ліндсі Грем помер.

Axios пише, що в останні тижні життя Ліндсі Грем зосередився на просуванні низки ключових зовнішньополітичних ініціатив. Серед його пріоритетів були посилення санкцій проти Росії, подальша підтримка України, врегулювання ситуації навколо Ірану та відновлення переговорів щодо нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

За даними видання, сенатор був переконаний, що послаблення Ірану відкриє адміністрації Дональда Трампа шлях до укладення історичної угоди про нормалізацію відносин між Ер-Ріядом і Єрусалимом.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби. За даними NBC News, того дня до його будинку на Капітолійському пагорбі викликали екстрені служби через повідомлення про зупинку серця.

Вже вранці 12 липня президент США Дональд Трамп відреагував на смерть політика. Він заявив, що Ліндсі Грем був одним із найвидатніших сенаторів і людей, яких йому доводилося знати. Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття через смерть американського сенатора, назвавши його одним із найвідданіших друзів України. За словами глави держави, Грем десять разів відвідував Україну, активно підтримував посилення санкцій проти Росії та працював над зміцненням двопартійної підтримки Києва у США. До співчуттів також долучився глава МЗС Андрій Сибіга, який наголосив, що Україна ніколи не забуде принципову позицію сенатора.